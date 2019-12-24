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الملكة إليزابيث تستثني الأمير هاري وميجان ماركل من خطاب عيد الميلاد السنوي

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 12:53 م
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بوابة الفجر
مرنا مجدي
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في خطابها السنوي بمناسبة عيد الميلاد، تشير ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث الثانية، الخاصة بشراسة إلى المصاعب التي تحملتها العائلة المالكة هذا العام، وتقول في معاينة للبث التلفزيوني لهيئة الإذاعة البريطانية BBCإنها تعتقد أن "الخطوات الصغيرة التي اتخذت في الإيمان، وعلى أمل يمكن أن تتغلب على الخلافات طويلة الأمد والانقسامات الراسخة لتحقيق الانسجام والتفاهم".

وأكملت الملكة إليزابيث: "بالطبع، ليس دائمًا سلسًا وقد يكون في بعض الأحيان هذا العام يشعر بالوعظ، لكن الخطوات الصغيرة يمكن أن تحدث عالمًا من الاختلاف".

بالطبع، يمكن أن تشير هذه الكلمات إلى عدد لا يحصى من الفضائح التي ابتليت بها عائلة وندسور هذا العام، من روابط الأمير أندرو إلى الجاني الراحل المدان بالجنس جيفري إبشتاين إلى ميجان ماركل والأمير هاري عداء مع وسائل الإعلام.

شيء واحد لم يكن دقيقًا جدًا، وهو اختيار الملكة لاستبعاد صور ميجان وهاري وابنهم أرشي هاريسون، بينما وضعوا الآخرين في المقدمة والوسط، توجد على مكتبها صور للأمير ويليام وكايت ميدلتون وحضنهم وكذلك الأمير تشارلز وكاميلا والأمير فيليب والدها الراحل الملك جورج السادس.

سارع البعض إلى الإشارة إلى أن جميع أفراد العائلة المالكة المشمولون هم جميعًا في خط الخلافة، ولكن كان هناك آخرون تذكروا أن صور زفاف ميجان وهاري تم تضمينها في البث التلفزيوني في العام الماضي، إلى جانب صورة الأميرة بياتريساند جاك بروكسبانك.

بغض النظر، هذا هو مجرد واحد من العديد من الأحداث التي يتطلع إليها الجمهور لرؤية العائلة المالكة تشارك في كل عام، في العادة يتجه العديد من أفراد العائلة إلى مزرعة ساندرينجهام في الشمال، حيث تفضل الملكة إليزابيث الاحتفال بالأعياد، وفي يوم عيد الميلاد يقوم جميع البالغين بالسير إلى الكنيسة، ويتوقع أن يكون هذا العام هو العام الأمير جورج والأميرة تشارلوتيك في نزهة.

بالطبع، لن يشارك الأمير هاري وميجان في التقاليد الأسرية لأنهما ما زالا يتمتعان "بوقت عائلي خاص" مع آريشي وأمي ميجان من دوريا راجلاند في كندا، وشاركوا آخر تحديث من إجازتهم يوم الاثنين عندما أرسلوا تحية عيد الميلاد الخاصة بهم والتي تضم واحدة صغيرة.
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الكلمات المفتاحية

ميجان ماركل كسب كايت شتا الملكة إليزابيث الأميرة بياتريس الأمير هاري

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