مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% بمستهل التعاملات





سوق البحرين المالى





إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.08% رابحا 1.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1600.33 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت التداولات بالبورصة المصرية 1.1 مليون سهم بقيمة 291.4 ألف دينار.





وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.31% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.01%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.76%.