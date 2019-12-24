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مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.08% بمستهل التعاملات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
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سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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 سوق البحرين المالى

إستهل سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق  بنسبة 0.08% رابحا 1.21 نقطة ليصل إلى مستوى 1600.33 نقطة، مدفوعة بصعود قطاع البنوك التجارية ، وجرت التداولات بالبورصة المصرية  1.1 مليون سهم بقيمة 291.4 ألف دينار.
 

وقاد الارتفاع بسوق البحرين المالي ، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.31% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.01%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 80.71% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 4.76%.
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