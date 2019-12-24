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مقتل الرئيس الروسي "بوتين".. وإصابة ترامب "بورم بالمخ"

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 11:23 ص
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بوابة الفجر
نها محمد
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مازالت تنبؤات البلغارية الكفيفة "بابا فانجا"، مصدر تأثير حيث يلجأ إليها الناس في نهاية كل عام، وذلك رغم وفاتها من 23 عامًا.

وكان على أول قائمة تنبؤات الراحلة "فانجا" لعام 2020، مقتل الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بعد تعرضه للاغتيال من داخل الكرملين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كما تنبأت بإصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمرض غامض، سيتركه أصمًا، بالإضافة إلى معاناته من ورم في المخ، وكانت "بابا فانجا" قد تنبأت لكليهما في 2019 بأن حياتهما في خطر، وحكمهما في مهب الريح.

أما عن الطبيعة فتوقعت "بابا" التي توفيت عن عمر ناهز الـ 85 عاما، أن تضرب القارة المزيد من موجات المد والزلازل، وسقوط نيزك على روسيا.

وبالنسبة للقارة الأوروبية تنبأت بـ نهاية وجودها على أيدي المتطرفين، الذين سينفذون عمليات التدمير باستخدام الأسلحة النووية، ومن التنبؤات التي اشتهرت عن بابا فانجا توقعاتها بأحداث 11 سبتمبر، ومؤخرًا اتفاقية البريكست البريطانية.

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الكلمات المفتاحية

ورم بالمخ مقتل بوتين عرافة تنبؤات ترامب بابا فانجا

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