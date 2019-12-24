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طارق الشناوي يكتب: بس المزاج "رايق" وسليم!!

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
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طارق الشناوي
طارق الشناوي
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تستطيع أن ترى المواطن المصرى وهو يستقبل العام الجديد برغم كل ما يلم به من مشكلات، وبعضها يقترب من تخوم الكوارث، إلا أنه يردد مع خالد الذكر سيد درويش بكلمات طيب الله ثراه بديع خيرى (صبح الصباح فتاح يا عليم / والجيب ما فيهش ولا مليم / بس المزاج رايق وسليم / باب الأمل بابك يا رحيم).

إنه الأمل في الله، هو الذي يمنحنا القوة، ويعدل المزاج ليصبح رائقا وعال العال، تفاصيل عديدة نعيشها عكرت صفاءنا النفسى، وخصمت الكثير من تلك الأريحية، ونزعت بعضًا من روح الدعابة، التي كنا نتباهى بها على العالم أجمع، المعروف أن المصرى حتى في أحلك الظروف (ابن نكتة)، وتلك أراها على وجه الخصوص مشكلة، لأنك ممكن أن تضحك على نكتة، ولا تستطيع أن ترويها، وإذا تجرأت ستتحول أنت إلى نكتة، المأزق الأكبر أن تخترع نكتة، تلك ملكة أخرى، حتى صاحب أشهر ضحكة مصرية وعربية إسماعيل ياسين، كان يستعين بممثل لم يلق حظا كبيرا من الشهرة، وهو عبدالغنى النجدى ليمنحه نكتة مقابل جنيه، بينما النجدى صاحب الاختراع لو ألقاها بنفسه فلن يضحك أحد.

لن أشغلكم كثيرًا بتلك التفاصيل التي تقع تحت طائلة قانون (هم يضحك)، دعونا نواصل حوارنا عن الوجه الآخر (هم يبكى)، منسوب الإحباط ارتفع بعد ثورات الربيع العربى، لأنك عندما ترتفع أحلامك ويخذلك الواقع تُصبح معرضًا أكثر للتراجع في معدل التوازن النفسى، وتنضم لفريق الأغلبية حاليا وهم (المكتئبون).

كانت الآمال تطرق الباب بقوة، إلا أن النتائج لم تأت بما تشتهى السفن، عشنا إحباطا جماعيا، الشعوب العربية، مع اختلاف الدرجة، وقعت تحت ضغط هذا الإحساس القهرى، كارهو الثورة يقولون إنها المسؤولة، بينما الحقيقة أن الثورة التي نادت قبل تسع سنوات بشعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية» لا يمكن أن نحملها هذا الوزر، ولكنه غياب الاستراتيجية وتقليص مساحة الحرية، هو الذي أدى بنا إلى هذه الحال، ورغم ذلك تكتشف أن حفلات رأس السنة الغنائية زادت عن معدلات العام الماضى، صحيح أن بيروت، وكانت تشكل منصة انطلاق مزدهرة، لن تستطع هذا العام المشاركة، لأن الشارع اللبنانى ينزف، إلا أن انضمام مدينتى الرياض وجدة، هذا العام، فتح الباب لزيادة عدد الحفلات بالقياس للعام الماضى، وفى القاهرة أيضا ومدنها الجديدة هنا وهناك لعبت دورا رئيسا في زيادة المنصات القادرة على إقامة هذه الحفلات، وأيضا لدينا دبى وأبوظبى وعمان وغيرها، المصرى- أقصد الأغلبية وأنا مثلكم- من جمهور (البطانية بارتى) تلك الحفلات تتجاوز قدراتنا المادية، إلا أننا عادة نتابعها في الفضائيات وننتعش أيضا في المشاهدة، إنها طبيعة التسامح في المجتمع، والتى استوقفت يومًا عمر الشريف، وكان من عاداته أن يمشى في الشارع ويجرى حوارًا تلقائيًا مع البسطاء، فقال إنهم لا يحقدون أبدًا، يشاهدون الغنى في سيارة فارهة يدعون من قلوبهم (ربنا يزيد ويبارك)، هذا صحيح قطعا، وتلك طبيعة أصيلة، ويبقى الإحساس بالعدالة هو فقط السياج الواقى لطبيعة المصرى المتعايش والمتسامح.

نعم (الجيب ما فيهش ولا مليم / بس المزاج رايق وسليم).... عليكم بالعدالة واحذروا من تعكير المزاج!!
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