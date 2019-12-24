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الأرصاد: هذا ما ينتظر المصريين لمدة يومين

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 09:48 ص
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طقس القاهرة
طقس القاهرة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم هو بداية لحالة من عدم الاستقرار في الطقس حتى يوم الجمعة، حيث سيكون هناك نشاط للرياح المثير للأتربة على أغلب الأنحاء لمدة 48 ساعة على الأقل.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه لا يوجد فرص لظهور الشبورة المائية، منوهًا بأن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وقد تمتد في نهاية الموجة إلى القاهرة.

وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن مستوى الرؤية سيقل على الطرق الصحراوية والمكشوفة والمدن الجديدة، مشددا على ضرورة عدم تعرض كبار السن والأطفال للأتربة.
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