في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة محبوب الجماهير عبد المنعم إبراهيم

يعتبر الفنان الرحل عبد المنعم إبراهيم من أهم نجوم الكوميديا في مصر وقدم عدة أعمال درامية وسينمائية خلدت اسمه إلى سنوات طويلة حتى يومنا هذا.



وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني أبرز المحطات في مشواره الفني.



_ ولد بمدينة بني سويف وتمتد جذوره إلى ميت حلاوه محافظة الغربية، وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ببولاق، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل علي البكالوريوس منه عام 1949م، وتتلمذ على يد الفنان زكي طليمات الذي ضمه إلى فرقة المسرح الحديث التي أسسها زكي طليمات.



_ شارك المسرحيات التي قدمتها فرقة المسرح الحديث مثل مسمار جحا لأحمد باكثير، وست البنات لأمين يوسف غـراب، ليستقيل بعدها من العمل الحكومى ويتفرغ في التمثيل في مسرح الدولة لكنه ترك فرقة المسرح الحديث.



_ ومن أشهر أدواره السنيمائية: "سر طاقية الإخفاء ـ طريق الدموع ـ الثلاثية ـ الوسادة الخالية ". وقد حصل علي مكافأة مالية كبيرة وميدالية ذهبية عن دوره في فيلم "طريق الدموع".



_ رحل الفنان القدير عبد المنعم إبراهيم عن عالمنا في 17 نوفمير عام 1987م، وقد تم دفنه في قرية ميت بدر حلاوة وقد حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983م وفي عام 1986م حصل على درع المسرح القومى الذهبى.