قوات الاحتلال توسع مساحة الصيد في بحر غزة

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا.

وسيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء، وفقًا لما أكدته نقابة الصيادين الفلسطينيين.

وقلصت إسرائيل مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.



