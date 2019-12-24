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قوات الاحتلال توسع مساحة الصيد في بحر غزة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
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قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات
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قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إعادة توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة إلى 15 ميلا بحريا.

 

وسيبدأ السماح بالصيد في المنطقة التي تم تحديدها اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الثلاثاء، وفقًا لما أكدته نقابة الصيادين الفلسطينيين.

 

وقلصت إسرائيل مساحة الصيد الى 10 أميال الخميس بسبب إطلاق صواريخ من غزة.


وأجبرت بلدية الإحتلال الإسرائيلي، أحد المواطنين الفلسطينيين علي هدم منزله بقرية جبل المبكر، الواقعة بجنوب شرق القدس المحتله.

 

ويذكر أن البلدية أبلغت المواطن "علي جعابيص"، صاحب المنزل بأن قرار الهدم جاء بسبب أنه قام بالبناء بدون ترخيص، فيما أجبرته علي أن يتم الهدم بيده وأن قوات البلدية لن تقوم بالهدم.


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الكلمات المفتاحية

قوات الاحتلال توسيع مساحة الصيد اسرائيل 15 ميل

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