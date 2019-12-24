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مقتل وإصابة 40 شخصا جراء سقوط حافلة بواد في إندونيسيا

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
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سقوط حافلة
سقوط حافلة
وكالات
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أعلنت الشرطة الإندونيسية، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل 24 شخصًا على الأقل وإصابة 16 آخرون بجروح، جراء تدهور حافلة ركاب في أحد الوديان جنوبي جزيرة سومطرة.

 

وكانت الحافلة، تقل العشرات وتدهورت قبيل منتصف الليل في واد يصل عمقه إلى 150 مترا، قبل أن ينتهى المطاف بها في نهر، حسبما ذكرت الشرطة المحلية.

 

وقال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في المنطقة، إن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب خطورة الإصابات التي لحقت بالعديد من الركاب.

 

ومازال رجال الإنقاذ يقومون بانتشال المزيد من الركاب من النهر.

 

وفي سياق آخر، وقع انفجار، عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة في وسط العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

 

وقالت الشرطة الإندونيسية، إن الانفجار وقع والتحقيق جار، ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفي.

 

وبحسب وسائل إعلام إندونيسية، إن جاكرتا تعاني منذ سنوات من تزايد نبرة التشدد الإسلامي.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل وإصابة 40 شخص سقوط حافلة إندونيسيا

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