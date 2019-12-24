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رقم قياسي جديد.. ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام ال
الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
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وسام محمد
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رقم قياسي جديد.. ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف
يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف.
وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي جديد، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال العشر سنوات الآخرى.
واستطاع ميسي أن يسجل عددا كبيرا من الأهداف، من عام 2010 إلى 2019، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 386 هدفا، كما قدم 141 تمريرة حاسمة.
ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي أقرب منافسي ميسي على مستوى إحراز الأهداف ، حيث سجل 334 هدفا عبى مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.
كما يأتي لويس سواريز في المركز الثاني منافسة لميسي على تسجيل الأهداف، كيث سجل 234 هدفا، كما يأتي في المرتبة الثاني كأعلى اللاعبين صناعة للأهداف، حيث قدم 124 تمريرة حاسمة.
وتأتي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف كالتالي:
ليونيل ميسي - 368
كريستيانو رونالدو - 334
لويس سواريز - 233
زلاتان ابراهيموفيتش - 229
روبرت ليفاندوفسكي - 227
ادينسون كافاني - 223
أبرز صانعي الأهداف خلال العقد الأخير
ليونيل ميسي - 141
توماس مولر - 130
انخيل دي ماريا - 129
لويس سواريز - 124
مسعود أوزيل - 118
كريستيان اريكسين - 116
ويتصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة
يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف.
وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي جديد، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال العشر سنوات الآخرى.
واستطاع ميسي أن يسجل عددا كبيرا من الأهداف، من عام 2010 إلى 2019، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 386 هدفا، كما قدم 141 تمريرة حاسمة.
ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي أقرب منافسي ميسي على مستوى إحراز الأهداف ، حيث سجل 334 هدفا عبى مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.
كما يأتي لويس سواريز في المركز الثاني منافسة لميسي على تسجيل الأهداف، كيث سجل 234 هدفا، كما يأتي في المرتبة الثاني كأعلى اللاعبين صناعة للأهداف، حيث قدم 124 تمريرة حاسمة.
وتأتي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف كالتالي:
ليونيل ميسي - 368
كريستيانو رونالدو - 334
لويس سواريز - 233
زلاتان ابراهيموفيتش - 229
روبرت ليفاندوفسكي - 227
ادينسون كافاني - 223
أبرز صانعي الأهداف خلال العقد الأخير
ليونيل ميسي - 141
توماس مولر - 130
انخيل دي ماريا - 129
لويس سواريز - 124
مسعود أوزيل - 118
كريستيان اريكسين - 116
ويتصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة
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