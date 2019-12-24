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رقم قياسي جديد.. ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام ال

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:10 ص
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بوابة الفجر
وسام محمد
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رقم قياسي جديد.. ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف

يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، بالإضافة إلى أكثر اللاعبين مشاركة في صناعة الأهداف.


وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي جديد، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال العشر سنوات الآخرى.


واستطاع ميسي أن يسجل عددا كبيرا من الأهداف، من عام 2010 إلى 2019، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 386 هدفا، كما قدم 141 تمريرة حاسمة.


ويعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي أقرب منافسي ميسي على مستوى إحراز الأهداف ، حيث سجل 334 هدفا عبى مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى.


كما يأتي لويس سواريز في المركز الثاني منافسة لميسي على تسجيل الأهداف، كيث سجل 234 هدفا، كما يأتي في المرتبة الثاني كأعلى اللاعبين صناعة للأهداف، حيث قدم 124 تمريرة حاسمة.


وتأتي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف كالتالي:

ليونيل ميسي - 368

كريستيانو رونالدو - 334

لويس سواريز - 233

زلاتان ابراهيموفيتش - 229

روبرت ليفاندوفسكي - 227

ادينسون كافاني - 223

أبرز صانعي الأهداف خلال العقد الأخير

ليونيل ميسي - 141

توماس مولر - 130

انخيل دي ماريا - 129

لويس سواريز - 124

مسعود أوزيل - 118

كريستيان اريكسين - 116


ويتصدر ليونيل ميسي جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا وصنع 6 تمريرات حاسمة
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