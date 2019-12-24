رقم قياسي جديد.. ميسي الأكثر مشاركة في صناعة الأهداف يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام ال





وحقق ليونيل ميسي رقم قياسي جديد، بعد أن أصبح أكثر اللاعبين إحرازا للأهداف، على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى خلال العشر سنوات الآخرى.





واستطاع ميسي أن يسجل عددا كبيرا من الأهداف، من عام 2010 إلى 2019، حيث تمكن البرغوث الأرجنتيني من تسجيل 386 هدفا، كما قدم 141 تمريرة حاسمة.