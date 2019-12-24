عاجل| بسبب البطاطس.. تسمم أسرة كامة في سوهاج

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام منزلي "بطاطس"، وتم حجزهم بمستشفي سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.



وتلقي اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بإصابة كل من: "أحمد ع م ع"، 38 عام، وزوجته "سحر ح ى"، 32 عام، ربة منزل، و"أروي ا ع"، 12 عام، تلميذة، والطفل "محمد ا ع"، 10 سنوات، تلميذ، والطفل "صفوان ا ع"، 8 سنوات، تلميذ، والطفلة "آلاء ا ع"، 6 سنوات، تلميذة، وجميعهم يقيمون بناحية دائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقئ مستمر، وأقروا بتناول طعام فاسد، وتم الصريح للأول والثانية بالخروج عقب تقديم الإسعافات اللازمة لهما، وحجز الأخرين تحت الملاحظة.



بالانتقال والفحص وسؤال الأول والثانية قررا شعورهما بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة طعام منزلي "بطاطس"، ما أدي لحدوث إصابتهم ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



