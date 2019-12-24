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متحدث الجيش الليبي: ننتمي عقائديا لمصر وتركيا تدعم الإرهاب (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
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أحمد المسماري
أحمد المسماري
جرجس ميلاد
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قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن مصر هي السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، كاشفا أن نواة الجيش الليبي بدأ من مصر وتدرب على أرضها.

وأضاف "المسماري"، خلال لقائه على قناة "اكسترا نيوز"، الاثنين: "مصر منذ مئات السنين وهي السند الحقيقي للشعب الليبي، حتى في الكوارث الطبيعي وأوقات الجفاف.. الجيش الليبي تأسس في مصر سنة 1940 في أبورواش، ومن هذا المكان انطلق في الحرب العالمية الثانية وطرد الإيطاليين من ليبيا"، مؤكدا أن الجيش الليبي ينتمي إلى مصر انتماءا عقائديًا.

وأشاد المتحدث باسم الجيش الليبي، بالدور المحوري للرئيس عبدالفتاح السيسي في حل الأزمة الليبية وإنهاء الفوضى، مشددا على أن الموقف المصري دائما في انحياز إلى الشعب الليبي، وأن الرئيس السيسي دائمًا يتحدث عن حقيقة المعركة في ليبيا، ودائما يقول يجب إنهاء فوضى السلاح والميليشيات، في الوقت الذي تريد دول أخرى أعضاء مجلس الأمن عدم التحدث عن الإرهاب والميليشيات وتدخل دول أجنبية في ليبيا.

وأكد "المسماري" أن مصر وليبيا في خندق واحد وخطر مشترك، قائلا إن "ما يحدث في سيناء يحدث في طرابلس وبنغازي الآن".

وأشار إلى أن الدعم التركي للمليشيات في ليبيا والتدخل في سيادة أراضيها ليس وليد الاتفاقية التي وقعها فايز السراج، بل قبل ذلك بكثير، مؤكدا أن الاتفاقية إنما هي إعلان رسمي بعلانية الدعم التركي للميليشيات وتدخلها في الشأن الليبي، داعيا المجتمع الدولي والجامعة العربية، لتحمل مسؤوليتهما تجاه ما تقوم به تركيا.

وأوضح أن الدعم التركي للمليشيات في ليبيا بدأ منذ 2011، مشيرا إلى حصول العديد من عناصر الميليشيات على تدريب في تركيا، بالإضافة إلى الأسلحة والمتفجرات صناعة تركية، التي تم ضبطها وعلاج جرحى الميليشيا في تركيا.
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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا سي في تركيا المسماري الجيش

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