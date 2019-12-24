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رد ناري من تامر أمين على أفيخاي أدرعي ومنتقدي صلاح (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:21 ص
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تامر أمين
تامر أمين
جرجس ميلاد
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رد الإعلامي تامر أمين، منتقدى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح، بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، وعلى من وصف التفافه بعلم مصر عقب التتويج بالبطولة بأنه دليلًا على وطنيته، متسائلًا: هل كان هناك شك في وطنية محمد صلاح.

وقال "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "محمد صلاح ألتف بالعلم أم لا فهو مصري ويحب مصر حتى النخاع ومع الدولة المصرية قلبًا وقالبًا، وفي أكثر من موقف عندما احتاجته مصر أثبت أنه معها ويكفي المواقف الكثير الخيرية والاجتماعية التي يقوم بها قبل الرياضة".

وتابع: "الناس اللى بتشكك في أحقية محمد صلاح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية، هو أنتوا مش وطنيين للدرجة دي، دي الفيفا طلعت بيان بتوضح فيه أسباب إختيارها لصلاحا.. بقول للي بينفخوا في النار نقبكم طلع على شونة".

كما هاجم "أمين" أفيخاي أدرعي، المتحدث باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تدوينته عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي دعا فيها اللاعب محمد صلاح للعب في إسرائيل.

وقال "أمين": "مالك أنت يا عم الحاج لك علاقة بالقصة، محمد صلاح بيلعب في نادي ليفربول وفاز فريقه ببطولة كأس العالم للأندية، ما دخل إسرائيل في ذلك؟ لا يا خويا مش هيلعب هون لحد ما إنتوا تفلوا من هون".

يذكر أن "أدرعي"، قد قال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول في كأس العالم للأندية 2019، في قطر.. كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب".
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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح تامر أمين افيخاي ادرعي اسرائيل

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