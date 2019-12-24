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بعد "كلب المطرية".. برلماني: نسعى لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحيوانات

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
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أرشيفية
أرشيفية
جرجس ميلاد
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وصف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، واقعة قتل كلب المصرية بالسكاكين في المطرية، بـ"إنها جريمة بشعة ضد البشرية والإنسانية"، مؤكدا أن هناك مساع برلمانية لتغليظ عقوبة الاعتداء على الحياوانات.

وقال "أبو حامد"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، الذى تقدمه الاعلامية ايمان الحصري، عبر قناة "دي إم سي"، الاثنين، إن الاعتداء على الحيوانات يتعارض مع المادة 45 من الدستور الذي يأمر كل مؤسسات الدولة بالرفق بالحيوانات.

وأشار إلى أن جرائم قتل الحيوانات تزداد بشاعة وتتصاعد يومًا بعد يوم، مؤكدا أن قتل الحيوانات عمدًا أو دسّ السم في الطعام لقتلها مجرَّم بنص المادة 357 من قانون العقوبات الذي يعاقب بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة 200 جنيه، مؤكدًا أن هذا الحكم ضعيف وفي حاجة إلى التعديل.

يشار إلى أن رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا فيديو يظهر خلاله قيام مجموعة من الشباب يعذبون كلبًا ويقطعون جسده بسكاكين، في أحد الشوارع بمنطقة المطرية؛ بسبب قيام الكلب بأكل ماعز ملك لهم.
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الكلمات المفتاحية

محمد أبو حامد البرلمان الاعتداء على الحيوانات

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