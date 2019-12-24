Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مرة منذ 200 عام.. كاتدرائية نوتردام لن تقيم عيد الميلاد

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
Advertisements
كاتدرائية نوتردام
كاتدرائية نوتردام
الفجر
Advertisements
أعلنت كاتدرائية نوتردام، في فرنسا، أنها لن تقيم قداس عيد الميلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 200 عام، حيث كانت آخر مرة أثناء الثورة الفرنسية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت متحدثة باسم الأبرشية في باريس، إن الكاتدرائية لن تقيم قداس ليلة عيد الميلاد، مضيفا: "آخر مرة حدث ذلك كان أثناء الثورة الفرنسية. يقام قداس عيد الميلاد دوما في نوتردام منذ عام 1803 وهذا أمر مؤلم لأننا كنا نرغب في الاحتفال بعيد الميلاد في نوتردام، لكن في الوقت ذاته يوجد أمل: نمضي قدما في إعادة البناء".

الجدير بالذكر، أن كاتدرائية نوتردام، التي يعود بنائها للقرن الثاني عشر، وشهدت تتويج نابليون امبراطورا عام 1804، اندلع بها حريقا في يوم 15 أبريل، وتسبب في انهيار سقفها ونجت منه أبراج أجراسها الرئيسية وجدرانها الخارجية وبعض المقتنيات الأثرية الدينية والأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كاتدرائية نوتردام عيد الميلاد أخبار

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 9 ساعات

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

عاجل| صعوبات ومفاجآت تهدد حياة محمد صلاح.. 2019 تضعه في ورطة عام 2020

منذ ساعتين

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ يوم

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 11 ساعة

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

قبل بداية 2020.. تعرف على الإجازات الرسمية في العام الجديد

منذ يوم

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

موضوعات متعلقة

كاتدرائية العاصمة الجديدة تستعد لقداس عيد الميلاد المجيد بحضور "السيسي"

مونيكا حنا: حريق كاتدرائية نوتردام كارثة إنسانية

فرنسا: مسابقة دولية لاختيار أفضل المهندسين لإعادة بناء برج نوتردام

باريس تكرم رجال الاطفاء الذين أنقذوا نوتردام في قداس عيد القيامة

كاتدرائية نوتردام تقيم أول قداس بعد الكارثة

الأوبرا تحتفل بعيد الموسيقى وتقدم التحية لكاتدرائية نوتردام

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status