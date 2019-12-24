لأول مرة منذ 200 عام.. كاتدرائية نوتردام لن تقيم عيد الميلاد

أعلنت كاتدرائية نوتردام، في فرنسا، أنها لن تقيم قداس عيد الميلاد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 200 عام، حيث كانت آخر مرة أثناء الثورة الفرنسية.





وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت متحدثة باسم الأبرشية في باريس، إن الكاتدرائية لن تقيم قداس ليلة عيد الميلاد، مضيفا: "آخر مرة حدث ذلك كان أثناء الثورة الفرنسية. يقام قداس عيد الميلاد دوما في نوتردام منذ عام 1803 وهذا أمر مؤلم لأننا كنا نرغب في الاحتفال بعيد الميلاد في نوتردام، لكن في الوقت ذاته يوجد أمل: نمضي قدما في إعادة البناء".



