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السجيني: إعادة طرح قانون الإدارة المحلية للمناقشة في هذه الحالة

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
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النائب أحمد السجيني
النائب أحمد السجيني
جرجس ميلاد
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قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية قانون تنظيم دولة أي أنه قانون ثقيل، ويحتاج إلى توافق كبير بين كافة الأطراف أثناء إعداده.

واوضح "السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، إن الدستور ألزم المشرع ببنود معينة في قانون الإدارة المحلية، من بينها النصوص التى تتعلق بتطوير منظومة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن كاتب الدستور تمنى لمصر أن تصل لدرجة كبيرة من التطور لتوازي الدول المتقدمة في إدارة شؤون الدولة.

وعن موعد إعادة طرح القانون للنقاش مرة أخرى، أكد أن ذلك الأمر يحتاج إلى توافق كافة الأطراف على موعد المناقشة، مشيرا إلى أن الرفض كان لمواءمات وتدابير سياسية لهذه القوى.

يذكر أن جميع الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، فيما عدا الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدي، وحزب التجمع، رفضوا مناقشة مشروع القانون دون إبداء أي اسباب.
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الكلمات المفتاحية

ناقش قانون الادارة المحلية سيد على جيني أحمد السجيني

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