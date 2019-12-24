مع ترقب عودتها للشاشة.. تعرف على أبرز أزمات "أبلة فاهيتا".. والخطأ الذي كشف محرك الدمية الشهيرة

١- عام ٢٠١٤ "شريحة المرحومة"



٢- عام ٢٠١٧ "سمير صبري"



3- مرتضي منصور







- محرك الدمية

كشفت الفنانة أحلام عن حقيقة أبلة فاهيتا، رغم السرية التامة التي يفرضها القائمون على برنامج أبلة فاهيتا حتي لا يتم الكشف عن ماهية محرك الدمية، إلا أن الفنانة أحلام كشفت السر دون قصد عند تصويرها مقطع فيديو من كواليس البرنامج ونشره عبر حسابها الشخصي على "سناب شات"، لينكشف الأمر أمام الجميع ومعرفة محرك الدمية وهو حاتم الكاشف صانع شخصية أبلة فاهيتا.

أعلنت منصة Netflix عودة الدمية الشهيرة المثيرة للجدل والمسماة بـ "أبلة فاهيتا" مجددًا إلى الشاشة، ولكن هذه المرة من خلال مسلسل.ونشرت الدمية الشهيرة عبر صفحتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها تحت شعار Netflix، وعلقت على الصورة قائلة: ""يوه خبطت فى القمة.. يهدها العالمية.. الأرملة تستطيع".ومع ترقب عودة أبلة فاهيتا للشاشة يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أزمات الدمية الشهيرة..قدمت أبلة فاهيتا إعلان تجاري فى عام ٢٠١٤، لإحدي شركات الاتصالات الكبري فى مصر، حمل اسم "شريحة المرحوم"، مما أثار جدلاً كبيراً، حيث اتهمها البعض بالتحضير لعمل إرهابي فى أحد المراكز التجارية الكبري فى القاهرة، الأمر الذي كلف النيابة العامة باستدعاء المدير الإقليمي المسؤول عن شركة فودافون فى مصر لاستيضاح الأمر، وكلفت قطاع الأمن الوطني والجهات المختصة باجراء التحريات بشأن البلاغ.اتهم المحامي سمير صبري برنامج أبلة فاهيتا فى عام ٢٠١٧ بتقديم مواد تتسم بالإسفاف وتحتوي على ألفاظ تخالف القيم والأخلاق المجتمعية لما فيها من إيحاءات جنسية، الأمر الذي دفع سمير صبري بتقديم بلاغ للنائب العام نبيل صادق..قامت أبلة فاهيتا بالسخرية من هزيمة الزمالك أمام النجم الساحلي بخماسية، الأمر الذي استدعي أبلة فاهيتا من السخرية من نادي الزمالك فى أولي حلقاتها من برنامج "من الدوبلكس"، مما أثارت غضب جمهور الزمالك ورئيس ناديه مرتضي منصور الذي صرح فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اللعبة الحلوة " الذي يقدمه خالد الغندور قائلا" أبلة فاهيتا مرة معفنة ومابتسحماش .. ومالك القناة عليه أن يوقف هذا البرنامج فوراً فهو شخصيا عليه علامات استفهام فمستشاره محمد فودة المحبوس بسبب الرشاوي".