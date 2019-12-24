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اليوم.. تجديد حبس 10 متهمين بـ"المحور الإعلامي" للإخوان

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس 10 متهمين على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـالمحور الإعلامي للإخوان.

وهم كل من: رحاب عبد العليم عبد العزيز ــ رامى مصطفى موسى ــ زينب محمد أبو عونه أحمد ــ ميرفت حسين محمد على ــ عبد الرحمن عادل صديق حسن ــ مصطفى كمال مصطفى طلب ــ عمر عبد الفتاح مجدى مبروك ــ وائل عباس ابراهيم بلال ـ وليد خليل السيد سالم ــ مؤمن حسن عبد الله غنيم.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية عدة تهم منها الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، والتحريض ضد الدولة.
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الكلمات المفتاحية

دائرة الارهاب حصر أمن دولة

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