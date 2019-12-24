محامي فتاة فرشوط يفجر مفاجأة عن الواقعة

دخلت كريمة الحفناوي، والدة "فرحة"، ضحية الاغتصاب، والشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، في نوبة من البكاء على الهواء، مشيرة إلى أنها لم تكن تعلم بواقعة الاغتصاب إلا بعد ثلاثة أيام، بعد احتجازها بالقسم.



وأضافت "الحفناوي"، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث" مساء الاثنين، أنها أصيبت بحالة من الصدمة بعد علمها بالواقعة، لافتة إلى أن أهل الجناة عرضوا عليها الزواج من ابنتها، ولكنها رفضت.



في حين أشاد إسماعيل سلاوي، محامي الفتاة، بها قائلًا: "أرجل من ناس كتير أوي في الصعيد"، لافتًا إلى أن مأساة فرحة منذ عام، موضحًا أنها تعرضت للاغتصاب من 2 أشقاء وسائق توكتوك، وحاولوا قتلها وجلبوا كفنها، ولكن كتب لها عمر جديد.



وأوضح أن الفتاة تعرضت للاغتصاب والاختطاف وهتك العرض؛ أي ثلاث جرائم، لافتًا إلى أنهم عرضوا عليها 200 ألف جنيه من أجل التنازل ولكنهم رفضوا، بالإضافة إلى التهديدات التي تعرض لها، مؤكدًا أنهم سيكملوا طريقهم.

