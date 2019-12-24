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بعد وفاته بـ21 يوما.. ابن شعبان عبد الرحيم يكشف جوانب جديدة عن إنسانية الراحل (فيديو)

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قال حسام نجل المطرب الشعبي الراحل الشهير شعبان عبد الرحيم، إن اسم والده الحقيقي هو قاسم، ويعود سبب شهرته بشعبان، لأنه ولد في شهر شعبان، لافتًا إلى أنه من حبه في الفنان أحمد عدوية، جعل والده يطلق عليه "عدوية".

وأضاف عدوية نجل شعبان عبد الرحيم، خلال لقائه فى برنامج" شارع النهار" أن والده بالنسبة لعائلته كان كل شيء، فهو كان يساعد جميع أبنائه حتى بعد زواجهم، موضحًا أن والده لم يغلق محل المكواة، التي ورثه عن جده، بمنطقة الشرابية، حيث لايزال أشقائه يعملون به. 

وتابع: "والدي، لم يكن يهتم بالانتقادات التي كان يتعرض لها عبر السوشيال ميديا بسب طريقة الملابس الخاصة به"، مشيرا إلى أنه دائما كان يرضى بأي شيئ، ولا يهتم بالمقابل المادي في حفلاته التي كان يقدمها.

يُشار أن شعبان عبد الرحيم رحل رحل عن عالمنا يوم٣ ديسمبر الماضي، عن عمر ناهز٦٢ ، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.


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منوعات شعبان عبد الرحيم الفجر الفني

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