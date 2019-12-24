ضحية الاغتصاب بفرشوط: تم القبض على الجناة في نفس اليوم

قالت "فرحة"، ضحية الاغتصاب، والشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة فرشوط"، إنها أخذت قرارها بالتوجه إلى الشرطة بعد الواقعة؛ لأنها تدرك جيدًا أنها لن تحصل على حقها إلا بالقانون.



ولفتت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج القاهرة الآن، الاثنين، إلى أنها لم تذهب إلى والدتها بعد الواقعة، بل ذهبت إلى القسم بملابسها الممزقة برفقة خالتها، لافتة إلى أنه تم القبض على الجناة في نفس اليوم، وأنها تم احتجازها لمدة 3 أيام لحمايتها، وانتظار تقرير الطب الشرعي.



وأشارت إلى أنها لا تعرف شيئًا عن والدها منذ 13 عامًا، وأن والدتها هي من تتولى مسئوليتهم، لافتة إلى أنه تفاجئت في الجلسة بأن والدها تنازل عن القضية، ولكنها أكدت أنها لن تتنازل.

