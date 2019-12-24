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خبير: مشروع بنبنان يجعل أسوان عاصمة للطاقة المتجددة في العالم

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يقام على مساحة 37 كيلو متر مربع في محافظة أسوان، ومكون من 32 مشروعًا بقدرة 1465 ألف ميجا وات، ووفر 10آلاف فرصة عمل خلال اعداده، بتمويل 2.2 مليار دولار من خلال مؤسسات تمويل دولية وإقليمية ومحلية، وهذا رسالة تدل على استقرار سوق الاستثمار في مصر.

وتابع "الخياط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن مشروع بنبان يضع أسوان على خريطة الطاقة المتجددة العالمية، في ظل اعداد مشروعات أخرى للطاقة الشمسية في كوم أمبو مما يجعل أسوان عاصمة للطاقة المتجددة في العالم.

ولفت إلى أن مزيج الطاقة الذي يحصل عليه المواطن، عبارة عن مركب من محطات الطاقة التقليدية، ومشروعات الطاقة المتجددة سواء من السد العالي، أو طاقة الرياح في الزعفرانة أو محطة بنبنان في أسوان.
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