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إسرائيل تعلن معارضة الاتفاق بين حكومة السراج وأنقرة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:53 م
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يسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، معارضة إسرائيل الاتفاق الذي وقعته ليبيا وتركيا الشهر الماضي حول ترسيم مناطق النفوذ البحرية في شرق المتوسط.

واستبعد الوزير الإسرائيلي، أن يؤدي هذا الاتفاق إلى صراع بين بلاده وتركيا وعندما طلب منه تأكيد الرواية القبرصية، التي أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس القبرصي يوم الجمعة بأن الاتفاق البحري "غير قانوني"، قال: "هذا هو موقف إسرائيل الرسمي، لكنه لا يعني أننا سنرسل سفنا حربية لمواجهة تركيا".


وأضاف كاتس، أنه رغم الخصومة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإنه لا يعتقد أن إسرائيل أو تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تفكران في الدخول في صراع. وتابع: "لا رغبة لدينا في مواجهتها، كما أن تركيا لا رغبة لديها في مواجهة إسرائيل".


ولم يسبق أن علقت الحكومة الإسرائيلية علنا على هذا الاتفاق، رغم أن نتنياهو سيتوجه إلى اليونان الأسبوع المقبل للتنسيق مع اليونان وقبرص في مد خط أنابيب عبر البحر لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

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