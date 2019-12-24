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أيمن أبو العلا: هدف قانون المحليات تحقيق الشفافية

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 06:21 ص
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أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
أمنية فوزي
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علق أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، على الجدل المثار حول قانون المحليات، قائلًا: "لم نرفض القانون ولكن وافقنا موافقة مشروطة ببعض التعديلات".

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على قناة "الحدث" مساء الاثنين، أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق الشفافية في الرقابة الأجهزة، متابعًا: "من الظلم أن نقول أن أسباب رفضنا للقانون هو عدم جاهزية الأحزاب للانتخابات المحلية".

وأوضح أن رفضهم للقانون يعود لأسباب موضوعية، لافتًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى، متابعًا: "منذ التعديلات الدستورية طالبنا بتعديل بعض نصوص الدستور التي ينبثق عنها القانون وقت التعديلات الدستورية".

وأكد أنه يجب تعديل بعض مواد الدستور مثل المادة 180 التي تتعلق بانتخابات المحليات، حيث تنص على أن تخصص ربع المقاعد للشباب والمرأة ولم تنص على كلمة "على الأقل"، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون هناك قوائم لتحقيق الحصة وإنفاذ القانون؛ لأنهم محكومين بفكرة "القوائم المغلقة".
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب قانون المحليات

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