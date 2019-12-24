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الإسكان تكشف معوقات تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 24/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس لجنة الرد على استفسارات قانون التصالح في مخالفات البناء بوزارة الإسكان، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يتكون من 12 مادة، واللائحة التنفيذية تتكون من 14 مادة لشرح القانون.

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن اللائحة التنفيذية ليست معوق لتنفيذ القانون، موضحة أن هناك عدة أسباب وراء عدم تطبيق القانون بشكل جيد منها تباطؤ الجهات الإدارية في تشكيل اللجان والتي تبت في طلب التصالح.

وأوضحت أن بعض اللجان التي شكلت لتقيم سعر المتر للتصالح لم تصدر قرارها حتى الآن، مؤكدة أن التعديلات التي أجريت ستساهم في تشجيع المواطنين للتصالح ومنها آلية التقسيط على 3 سنوات، وستحل المعوقات التي تواجه تطبيق القانون.
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الكلمات المفتاحية

قانون تطبيق البناء الإسكان

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