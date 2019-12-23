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شؤون الحرمين: النيابة العامة تقوم بعملها وفق الضوابط الشرعية بالمملكة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:18 م
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الرئيس العام لشؤون الحرمين - الشيخ السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - الشيخ السديس
الفجر السعودي
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أكد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الإثنين، على أن المملكة العربية السعودية دولة شرع وتحقيق للعدالة.

وقال الشيخ السديس، عبر موقع الإلكتروني لـ "رئاسة شؤون الحرمين"، إن المملكة ممثلة في النيابة العامة تقوم بعملها وفق الضوابط الشرعية؛ انطلاقًا من قول الله سبحانه: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".

كما أوضح الرئيس العام لشؤون الحرمين، أن النيابة تسعى لتقصي الحقائق، ولتحقيق مبدأ العدل وكف الأذى وتطبيق الأحكام الشرعية المنصوص عليها بالشريعة الإسلامية، والتي تتخذها حكومة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل يعود، دستورًا لها في الحياة.

وكان نجل الراحل الصحفي جمال خاشقجي، صلاح خاشقجي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، على ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده.

وقال "صلاح"، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة، اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي، ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة، الحمد لله والشكر له".

ومنذ الثاني من أكتوبر عام 2018، وحتى الآن لم تتوقف محاولات قوى وأجهزة استخبارات (إقليمية ودولية) معادية للمملكة توظيف قضية الراحل جمال خاشقجي، سياسيًا، ليس حرصًا على تطبيق العدالة، لكن للنيل من المملكة وزعزعة استقرارها، غير أن هذه المحاولات تحطمت على صخرة الصمود الأسري للكاتب والإعلامي الراحل؛ حيث تصدت الأسرة لكل المحاولات، متمسكة بالعدالة فقط.

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الكلمات المفتاحية

شؤون الحرمين النيابة العامة المملكة الرئيس العام لشؤون الحرمين

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