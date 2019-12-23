ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري اليوم الإثنين 23/12/2019

واصل النادي الأهلي سلسلة انتصارات المتتالية في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث فاز على الاتحاد السكندري وصيف الترتيب، برباعية نظيفة، في إطار مبارايات الجولة الـ10 من البطولة.





الأهلي ضد الاتحاد السكندري





وقدم الأهلي أداءً رائعاً، أمام فريق الاتحاد السكندري، الذي لم يستطع مجاراة النادي الأهلي، الذي تفوق عليه في كافة أوقات اللقاء، ولم يشهد مرمى الشناوي حارس الأهلي أي هجمات خطيرة تذكر.





افتتاح الجولة الـ10





وفاز المقاولون العرب على الإسما عيلي، في المباراة التي أقيمت في تمام الخامسة مساء اليوم على ستاد الجبل الأخضر، بهدفين دون رد، في افتتاحية مبارايات الجولة العاشرة.





استكمال المبارايات





ويستضيف نادي طنطا نظيره أسوان في تمام الثانية والنصف، وفي الخامسة مساء يلاقس نادي مصر نظيره مصر للمقاصة على ستاد الكلية الحربية، في استكمال مبارايات الجولة العاشرة.





الزمالك والإنتاج الحربي





ويواجه نادي الزمالك الجريح، فريق الإنتاج الطامح على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء، في ختام مبارايات الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.





ترتيب الدوري بعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري:-





الأهلي 24 نقطة





المقاولون العرب 22 نقطة





الاتحاد السكندري 20 نقطة





الزمالك 14 نقطة





سموحة 14 نقطة





الإنتاج الحربي 14 نقطة





بيراميدز 13 نقطة





الإسماعيلي 13 نقطة





إنبي 13 نقاط





حرس الحدود 10 نقاط





الجونة 10 نقاط





طنطا 9 نقاط





مصر للمقاصة 8 نقاط





المصري البورسعيدي 8 نقاط





طلائع الجيش 7 نقاط





نادي مصر 7 نقاط





وادي دجلة 6 نقاط





أسوان 5 نقاط



