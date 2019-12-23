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عمرو أديب عن التصالح في مخالفات البناء: "الشعب عايز يدفع"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لديه حساسية من الموظفين في مصر، معتبرا أن مصر كانت يمكن تكون أفضل من سنغافورة، لو لم يكن بها مدام مديحة بالدور الثالث، معقبا: "جزء من الموظفين سبب في عدم تقدم مصر".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أغلب مصر بها مخالفات بناء، ويريدون التصالح للحصول على مستندات تثبت حقهم، منوها بأن مجلس النواب أعلن أن مصر بها 3 مليون مخالفة، و10 آلاف حالة فقط هم من تقدموا للتصالح.

وأضاف أن مصر تحتاج إلى كل قرش لاستكمال مرحلة التنمية، معقبا: "في حد ما الموضوع مش على هواه، وفي جهات بتعقد الموضوع... الكلام ده مينفعش، في وزراء مسئولين عن الموضوع ده، ولازم يتحركوا".

ولفت إلى أن المواطنين المخالفين يشتاقون للتصالح في مخالفات البناء، معقبا: "مصر كلها عبارة عن أرض وختم، دول أغلى حاجتين في مصر".

وشدد على ضرورة أن يتحمل الجهاز الإداري مسئولية هذا الملف، معلقا: "ورقوا البلد يا جماعة.. ساعدوا الناس يكون معها ورق يثبت أرضهم"، منوها بأن مصر تحتاج إلى ثورة إدارية، ونقضي على مدام مديحة، ويجب أن يكون لمجلس النواب أسنان وأظافر، ويبحث عن حق الشعب، معقبا: "الشعب عايز يدفع بس حد حاطط العصاية في العجلة".
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الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء سنغافورة الموظفين الإعلامي عمرو أديب

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