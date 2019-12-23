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إيران تستعد لكتابة عدم وجود النية لتطوير أسلحة نووية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:50 م
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علي أكبر صالحي
علي أكبر صالحي
وكالات
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أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب الرئيس، علي أكبر صالحي، اليوم الاثنين، استعداد إيران لأن تقر كتابة بعدم وجود أي خطط لديها لتطوير أسلحة نووية، وأن برنامجها النووي هو بالكامل ذات أغراض سلمية.



وقال صالحي إن مرسوما صادر عن الزعيم الأعلى علي خامنئي قبل عدة سنوات أوضح أن بناء واستخدام أسلحة ذرية هو ضد المبادئ الاسلامية وبالتالي فهو أمر محظور في إيران.



وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال مؤتمر صحفي عقد بمنشأة آراك النووية إن "هذا الإقرار قد يصدر من الرئيس (حسن روحاني) ويوقع عليه الشركاء الستة في الاتفاق النووي ".



وأضاف صالحي أن الإقرار الممهور بالتوقيع يمكن أن يوفر للولايات المتحدة ضمانة بأن (إيران) لا تسعى لتطوير أسلحة نووية وأن يقود إلى رفع العقوبات الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة مهر للأنباء نقلاً عنه.



وقال صالحي إن هذه المبادرة كانت ضمن الموضوعات التي تم تناولها في المباحثات بين روحاني والزعيم الياباني شينزو آبي الأسبوع الماضي، وذلك دون أن يذكر ما إذا كان هذا الاقتراح تم عرضه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



يذكر أن الاتفاق النووي يهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية وتمت الموافقة عليه بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا.
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الكلمات المفتاحية

كتابة علي أكبر صالحي تطوير النية الـ8 إيران أسلحة نووية

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