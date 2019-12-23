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إطلاق "ونس" أول منصة صوتية مصرية بالعربي برعاية "TIEC"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:49 م
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مركز الإبداع وريادة الأعمال
مركز الإبداع وريادة الأعمال
أحمد الشيخ
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أعلنت المنصة الصوتية "ونس" عن بداية عملها مطلع العام المقبل لتكون أول منصة صوتية مصرية باللغة العربية برعاية مركز الإبداع وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات، ويشمل محتواها عدة مجالات مثل الاقتصاد والتكنولوجيا والرياضة والصحة والدراما.

وقال محمود ربيعي مدير المنصة، إن ونس يعتبر أول منصة صوتية مصرية في مجال التدوين الصوتي "podcast"، موضحا أنه التطور التكنولوجي لفكرة الراديو ولكن من خلال محتوى متخصص حسب حاجة المستمع بدلاً من فرض عليه محتوى بعينه.

وأوضح ربيعي أن وزارة الاتصالات من خلال مركز الإبداع وريادة الأعمال تسعى خلال 2020 لإحتضان  المشاريع الجديدة التكنولوجية، من خلال توفير منصات لتوصيل الفكرة، أو دراستها، أو توفير مدربين والاستشارات الفنية أو الدعم التقني، لتكون الفكرة بشكل أكثر فعالية على أرض الواقع .

وتابع ربيعي: "لدينا وقت مهدر سواء في وسائل المواصلات او الانتظار يقدر بـ50 مليون ساعة في حياة الإنسان، يمكن من خلالهم سماع 60 كتاب في العام الواحد فقط، من هنا جاءت فكرة "podcast"  الذي يتيح استغلال الوقت المهدر، فضلا عن تحكم الشخص في المحتوى الذي يريد سماعه، من خلال مجالات عدة".

يشير ربيعي أن المحتوى المقدم في  المنصة يتنوع مابين اقتصاد وصحة، وصحة نفسية وطبخ وتعليمي وترفيهي، حيث تضم المنصة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات عديدة منهم عمرو الألمعي رئيس قسم الأبحاث بإحدى شركات  تداول الاوراق المالية ومصطفى نمرة  من المحليين بالبورصة المصرية، لتقديم محتوى اقتصادي مختلف، فضلا عن احتواء التطبيق على أعمال درامية ومقالات صوتية،  سواء في مجال الصحة أو تنظيم الوقت، أو محتوى رياضي، بالإضافة إلى قسم خاص يتعلق بالوظائف الشاغرة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاتصالات منصة ونس مركز الإبداع وريادة الأعمال Podcast

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