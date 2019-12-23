بعد الهجوم عليه بسبب فتوى طهارة الكلب.. محمود التهامي: بدأت أخاف على أولادي

قال الشيخ محمود التهامي، نقيب منشدي مصر، إن حديثه بأن الكلاب ليست مخلوق نجس، لا يعبر عن رأيه، ولكنه رأي الإمام مالك، لافتَا إلى أنه ليس شخصًا من الشارع على حد تعبيره، ولكنه حاصل على ليسانس لغة عربية من الأزهر الشريف ويعي ما يقوله جيدًا، معقبًا: " ربنا ماخلقش مخلوق نجس، حتى الخنزير طاهر كله، دون لحمه".



وتابع "التهامي"، خلال حواره مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية " سبب حديثه عن هذا الامر قيام أحد الأشخاص بخنق أحد الكلاب حتى الموت، مستطردًا: "أنا بدأت أخاف على أولاده من قسوة المجتمع، انا تعرضت لانتقاد كبير بسبب هذا الأامر".



ولفت إلى أن هناك بعض المذاهب الفقهية التي تحدثت بأن الكلب نجس، ولكن الإنسان أيضا في بعض الحالات قد يكون نجسًا تمنع من دخول المسجد.

