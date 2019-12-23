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الأرصاد تُحذر من طقس الغد.. وخبراء مرور: احذروا الشبورة المائية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:47 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى زيدان
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من احتمالية سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري غدًا الثلاثاء، مؤكدة على أن الأمطار قد تمتد للقاهرة وقد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق.

وشددت الهيئة في بيان لها على ضرورة توخي الحذر خلال القيادة على الطرق السريعة خلال الساعات المتآخرة من الليل، أو الصباح المُبكر، لكثافة الشبورة المائية، والتي تجحب الرؤية أمام قائدي السيارات.
وقدّم عدد من خبراء المرور نصائح لقائدي السيارات الذين تضطرهم ظروفهم للسير في ساعاتٍ متأخرة من الليل كقائدي شاحنات النقل الثقيل.

ويقول اللواء مدحت قريطم، الخبير المروري، ومساعد وزير الداخلية السابق، إن الشبورة المائية مسؤولة عن وقوع عدد من حوادث الطرق خاصة خلال القيادة في الساعات المتأخرة من الليلة، والصباح الباكر، مطالبًا سائقي السيارات بالانتباه خلال القيادة بهاتين الفترتين، مشيرًا إلى أن شرطة المرور قد تضطر إلى غلق بعض الطرق جزئيًا إذا ما تسببت كثافة الشبورة في إعاقة حركة المرور.

وتابع الخبير المروري، يجب أن لا تقل المسافة بين السيارة والأخرى بأي حال من الأحوال خلال فترات الشبورة المائية عن 40 مترًا؛ لتفادي وقوع حوادث الطرق، كما يجب أن تكون سرعة سير المركبات من 40-50 كم الساعة، مؤكدًا على أنه يفضل إرجاء كافة المواعيد حتى زوال الشبورة المائية، حفاظًا على الأرواح.

في سياق مُتصل يرى أحمد عبدالحكيم، استاذ هندسة المرور بجامعة الأزهر، أن فترة القيادة خلال الساعات المتأخرة من الليلة والصباح الباكر، تعد من أخطر الفترات، نظرًا لوجود سحب الشبورة المائية بكثافة على الطرق، مطالبًا سائقي السيارات بتشغيل أضواء السيارة خلال القيادة في حدود المعقول، لتنبيه السيارات المارة خلفها وإلى جوارها، منعًا لوقوع حوادث الطرق.

وشدد عبد الحكيم على أهمية تشغيل مصابيح السيارة الخلفية، واستخدام مصابيح الشبورة إن وجدت، مطالبًا سائقي السيارات بعدم المضي قدمًا في القيادة وأخد استراحة على جانب الطريق، مع إضاءة أنوار السيارة، لحين انقشاع سحب الشبورة المائية.

وفي السياق ذاته وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين؛ لتجنب المخاطر التي قد تواجههم خلال الأمطار، طالبت الهيئة المواطنين وخاصة الأطفال بعد العبث بأعمدة الإضاءة خلال الأمطار، وتحاشي السير بالقرب من الأعمدة، لتفادي الصعق بالكهرباء.

وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة عازلة لمياه الأمطار، علاوة على معاطف وقبعات مبطنة لحماية منطقة الرأس خلال تساقط الأمطار.

وبالنسبة للسائقين أكدت الهيئة على ضرورة اتباعهم لتعليمات المرور واللافتات الإرشادية على الطرق؛ لتفادي وقوع الحوادث، والقيادة بسرعة معقولة، وعدم ضغط بدال الفرامة بقوة خاصة خلال تساقط الأمطار بغزارة، ماقد يؤدي لانقلاب السيارة.
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