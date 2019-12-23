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ملخص وأهداف مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري 4-0 في الدوري (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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الاهلي ضد الاتحاد السكندري
الاهلي ضد الاتحاد السكندري
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مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري 4-0 في الدوري

الاهلي ضد الاتحاد السكندري، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالتادي الاهلي من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.

ملخص وأهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري
وافتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول عن طريق أحمد الشيخ بعد ركنية نفذها علي معلول ليستقبلها الشيخ بيساره في المرمى.

وفي الشوط الثاني، وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة عرضية من النيجيري جونيور أجايي ليضعها "قفشة" في الشباك الخالية، وعزز المغربي وليد أزارو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 66 في أول لسمة له بعد نزوله بعد عرضية مُتقنة من محمد هاني، واختتم التونسي علي معلول برابع الأهداف في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 للشياطين الحُمر.

وبهذه النتيجة، رفع الاهلي رصيده إلى النقطة 24 متربعًا على عرش ترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 المركز الثالث.

وواصل الأهلي سلسلة انتصاراته في الدوري المصري هذا الموسم، محققًا العلامة الكاملة بـ 8 انتصارات متالية حتى الآن في مشواره بالمسابقة.

تشكيل الاهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري

وبدأ الاهلي مباراته أمام الاتحاد السكندري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: جونيور أجاي.

وبدأ الاتحاد السكندري مباراته أمام الاهلي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمود رزق - محمد أنور - أسامة العزب - السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل "مانجا" - أحمد رفعت. 

خط الهجوم: خالد الغندور - رزاق سيسيه - أكوي.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الاهلي اليوم على الاتحاد السكندري:-

- الأهلي 24 نقطة.
- المقاولون العرب 22 نقطة.
- الاتحاد السكندري 20 نقطة.
- الزمالك 14 نقطة.
- سموحة 14 نقطة.
- الإنتاج الحربي 14 نقطة.
- بيراميدز 13 نقطة.
- إنبي 13 نقطة.
- الإسماعيلي 13 نقطة.
- حرس الحدود 10 نقاط.
- الجونة 10 نقاط.
- طنطا 9 نقاط.
- المصري 8 نقاط.
- مصر المقاصة 8 نقاط.
- طلائع الجيش 7 نقاط.
- إف سي مصر 7 نقاط.
- وادي دجلة 6 نقاط.
- أسوان 5 نقاط.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري:-

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