ملخص وأهداف مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري 4-0 في الدوري (فيديو)





مباراة الاهلي ضد الاتحاد السكندري 4-0 في الدوري





الاهلي ضد الاتحاد السكندري، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالتادي الاهلي من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 - 2020.





ملخص وأهداف مباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري

وافتتح الاهلي التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول عن طريق أحمد الشيخ بعد ركنية نفذها علي معلول ليستقبلها الشيخ بيساره في المرمى.





وفي الشوط الثاني، وأضاف محمد مجدي قفشة الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد تمريرة عرضية من النيجيري جونيور أجايي ليضعها "قفشة" في الشباك الخالية، وعزز المغربي وليد أزارو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 66 في أول لسمة له بعد نزوله بعد عرضية مُتقنة من محمد هاني، واختتم التونسي علي معلول برابع الأهداف في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/4 للشياطين الحُمر.





وبهذه النتيجة، رفع الاهلي رصيده إلى النقطة 24 متربعًا على عرش ترتيب جدول الدوري المصري، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 20 المركز الثالث.



