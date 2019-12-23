محامي "راجح" بعد إحالته للتحقيق: "عادي اتوقفت قبل كدا 7 مرات"

أكد المحامي "أحمد جبر" بطل واقعة استفزاز والد الشهيد محمود البنا بالهتاف "يحيا العدل" داخل قاعة المحكمة، أن ما فعله أمرًا طبيعيًا فعله كثير قبله، ولم يوجه حديثه لوالد الشهيد، ووصف تردد اسمه مؤخرًا بكثرة على فيسبوك بالسلب، بأنها شهرة، وتابع "هتلر كان عامل حروب وشهرته كانت واسعة".



وعن إحالته للتحقيق من مجلس التأديب بنقابة المحامين، قال: "مش جديد.. أنا اتوقفت عن العمل 7 مرات قبل كدا"، وقال الرجل أنه قدم اعتذار لوالد الشهيد البنا عن طريق محاميه "عبدالعزيز نصير" ليلة أمس الأحد، متابعًا: "أثق في نزاهة مجلس التأديب وسأقدم مبرراتي أمامهم، وأنا لم أقصد إهانة والد الشهيد محمود البنا".



وكانت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، قد أصدرت قرارها على المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة".



حيث قررت المحكمة حبس كلًا من المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح طالب بجامعة السادات، بالسجن 15 سنة، ومعاونيه "إسلام. ع" 17 عامًا، بالسجن 15 سنة، و"مصطفى. م" 17 عامًا، و"إسلام. أ" 17 عامًا، بالسجن 5 سنوات، وجميعهم مقيمين بمدينة تلا.



يجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد، شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، الجلسة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وهي الجلسة المقرر النطق بالحكم فيها.



حيث كان قد لقي الطالب محمود محمد البنا، ابن مدينة تلا، مصرعه على يد "محمد أشرف راجح" وثلاث متهمين آخرين، بسبب شهامته ودفاعه عن فتاة تعرضت للمعاكسة من المتهمين، مما دفعهم إلى رسم خطة محكمة للإيقاع به في المصيدة.