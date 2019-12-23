Advertisements
Advertisements
Advertisements

محامي "راجح" بعد إحالته للتحقيق: "عادي اتوقفت قبل كدا 7 مرات"

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:23 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الباهي
Advertisements
أكد المحامي "أحمد جبر" بطل واقعة استفزاز والد الشهيد محمود البنا بالهتاف "يحيا العدل" داخل قاعة المحكمة، أن ما فعله أمرًا طبيعيًا فعله كثير قبله، ولم يوجه حديثه لوالد الشهيد، ووصف تردد اسمه مؤخرًا بكثرة على فيسبوك بالسلب، بأنها شهرة، وتابع "هتلر كان عامل حروب وشهرته كانت واسعة".

وعن إحالته للتحقيق من مجلس التأديب بنقابة المحامين، قال: "مش جديد.. أنا اتوقفت عن العمل 7 مرات قبل كدا"، وقال الرجل أنه قدم اعتذار لوالد الشهيد البنا عن طريق محاميه "عبدالعزيز نصير" ليلة أمس الأحد، متابعًا: "أثق في نزاهة مجلس التأديب وسأقدم مبرراتي أمامهم، وأنا لم أقصد إهانة والد الشهيد محمود البنا".

وكانت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسن، قد أصدرت قرارها على المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة".

حيث قررت المحكمة حبس كلًا من المتهم الرئيسي محمد أشرف راجح طالب بجامعة السادات، بالسجن 15 سنة، ومعاونيه "إسلام. ع" 17 عامًا، بالسجن 15 سنة، و"مصطفى. م" 17 عامًا، و"إسلام. أ" 17 عامًا، بالسجن 5 سنوات، وجميعهم مقيمين بمدينة تلا.

يجدر الإشارة إلى أن اليوم الأحد، شهدت محكمة شبين الكوم الابتدائية بمحافظة المنوفية، الجلسة الرابعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، وهي الجلسة المقرر النطق بالحكم فيها.

حيث كان قد لقي الطالب محمود محمد البنا، ابن مدينة تلا، مصرعه على يد "محمد أشرف راجح" وثلاث متهمين آخرين، بسبب شهامته ودفاعه عن فتاة تعرضت للمعاكسة من المتهمين، مما دفعهم إلى رسم خطة محكمة للإيقاع به في المصيدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يحي جلسة النطق بالحكم السجن سنة

أخبار تهمك

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يومين

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

الآن

مفاجأة مدوية.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية

منذ نصف ساعة

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

الآن

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يومين

نرصد أسعار العضويات الجديدة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يحدد موعد ظهور كهربا الأول مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

منذ حوالي 4 ساعات

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 10 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: اقتراب حسم صفقة مفاجئة.. وخطة سعودية لإفساد صفقة الأحمر الكبري..ونجم الفريق يقترب من الدوري

منذ أقل من ساعتين

أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يقرر إعادة نجمه من جديد وأزمة كبري بسبب بنزيما وصراع مع برشلونة لضم نجم بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

راجح قاتل| استنفار أمني بالمنوفية قبل النطق بالحكم في قضية "شهيد الشهامة"

عاجل| "راجح قاتل".. أسرة شهيد الشهامة تصل قاعة المحكمة استعدادا لجلسة النطق بالحكم

راجح قاتل| تكثيف أمني قبل وصول قتلة "شهيد الشهامة" للمحكمة

عاجل| راجح قاتل.. لحظة وصول قتلة "شهيد الشهامة" للمحكمة (فيديو)

عاجل| راجح قاتل.. حبس قتلة "شهيد الشهامة" 15 عاما

عاجل| راجح قاتل.. لحظة خروج قتلة "شهيد الشهامة" من المحكمة عقب النطق بالحكم (فيديو)

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:45 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم .. بث مباشر مباراة الزمالك والانتاج الحربي elazmalek أونلاين أون سبورت

عاجل.. تصريح مثير من طلعت يوسف عقب خسارة الاتحاد أمام الأهلي برباعية

09:54 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الزمالك

06:56 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك والانتاج بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليومON SPOR

07:30 م

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الزمالك

06:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status