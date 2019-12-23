رسالة خاصة من أحمد الشيخ لـ"فايلر" بعد مباراة الأهلي والاتحاد

أعرب أحمد الشيخ لاعب الأهلي عن سعادته عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.





وقال الشيخ عقب المباراة :"الهدف توفيق من الله، لا أنتظر الرد على جمهور الأهلي الذي يعتبر رقم ١ بالنسبة لي".





وأضاف :"واجهنا فريقا قويا ومحترما ويملك جهاز محترم وخضنا اللقاء بتركيز كبير، ومن المهم تحقيق الفوز كما أن اللقاء بـ٦ نقاط وأبارك للاعبين والجهاز الفني والجمهور على المكسب".





وأشار :"رينيه فايلر يتعامل مع الفريق دون تفرقة كما أنه يركز على التدريبات بأنه مثل المباراة، والحمد لله"





وزاد :"أتمنى المشاركة في الفترة المقبلة، وأكن قادراً على إسعاد جماهير الأهلي في الفترة المقبلة".





سنغلق مباراة الاتحاد السكندري وغدًا سنركز في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي وننتظر الجمهور الداعم الأول لما في مباراة السبت المقبل".



