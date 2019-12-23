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ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الاتحاد السكندري

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:43 م
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بوابة الفجر
وسام محمد
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انتهى اليوم الأول من عمر منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، بفوز النادي الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، خلال المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة مساء اليوم الاثنين.


وواصل النادي الأهلي عروضه القوية في بطولة الدوري الممتاز هذا العام، بعد الفوز الكبير الذي حققه على زعيم الثغر اليوم، ليواصل تربعه على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.


وافتتحت الجولة العاشرة بمواجهة المقاولون العرب والإسماعيلي في تمام الخامسة من مساء اليوم على ستاد الجبل الأخضر، والتي فاز بها ذئاب الجبل بهدفين مقابل لاشئ.


ويستمر المقاولون العرب في مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية هذا الموسم تحت قيادة عماد النحاس، حيث ارتقى إلى وصافة الدوري خلف النادي الأهلي ، بعد الفوز أمام الإسماعيلي اليوم.


وتستكمل مواجهات الجولة العاشرة غدا الثلاثاء، بثلاثة مواجهات، حيث يستضيف نادي طنطا نظيره أسوان في تمام الثانية والنصف، وفي الخامسة مساء يلاقس نادي مصر نظيره مصر للمقاصة على ستاد الكلية الحربية.


وتختتم مواجهات الغد بمواجهة الزمالك، حينما يحل ضيفا على الإنتاج الحربي على ستاد السلام في تمام السابعة والنصف مساء.


ويستعرض الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء اليوم الأول من منافسات الجولة العاشرة:

الأهلي 24 نقطة
المقاولون العرب 22 نقطة
الاتحاد السكندري 20 نقطة
الزمالك 14 نقطة
سموحة 14 نقطة
الإنتاج الحربي 14 نقطة
بيراميدز 13 نقطة
الإسماعيلي 13 نقطة
إنبي 13 نقاط
حرس الحدود 10 نقاط
الجونة 10 نقاط
طنطا 9 نقاط
مصر للمقاصة 8 نقاط
المصري البورسعيدي 8 نقاط
طلائع الجيش 7 نقاط
نادي مصر 7 نقاط
وادي دجلة 6 نقاط
أسوان 5 نقاط

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