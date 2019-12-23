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"قرقاش": نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:38 م
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أنور قرقاش
أنور قرقاش
الفجر
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، رفض الإمارات لأي محاولات لاستغلال قضية الصحفي جمال خاشقجي، أو التدخل في شؤون السعودية الداخلية.


وأشارت دولة الإمارات، إلى أن أحكام القضاء السعودي بشأن جريمة مقتل خاشقجي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بكل شفافية ونزاهة.

وقضت محكمة الرياض الجزائية، الإثنين، بإعدام 5 من المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان في مؤتمر صحفي حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، إن أحكاما ابتدائية صدرت بحق 11 متهما في القضية، بعد 9 جلسات وصدر الحكم في الجلسة العاشرة. 

وأضاف أنه تم التحقيق مع كل من تم الاشتباه في علاقته بقضية مقتل خاشقجي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتله. 

وتابع أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني في مقتل خاشقجي ولم توجه له أي تهم، كما تم الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري بعد التحقيق لعدم ثبوت تهم عليه. 

وأوضح أنه صدر الحكم على 3 من المدعى عليهم لتسترهم على الجريمة بأحكام متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاماً. 

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