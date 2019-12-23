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أول تعليق من سيد عبد الحفيظ بعد رباعية الأهلي أمام الاتحاد

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علي نبوي
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عبر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب فوز المارد الأحمر على الاتحاد السكندري بأربعة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"الحمد لله على المكسب، المباراة كانت في منتهى الأهمية قبل مواجهتنا اليوم، فهو واجه فرق كبيرة ونجح في تحقيق نتائج جيدة، والحمد لله على كل شئ".

وتابع :"متوقع حد إن كل المباريات ستكون أصعب من قبلها، وعلينا التركيز دائمًا واحترام الخصم في جميع اللقاءات المقبلة".

وواصل :"أمامنا مباراة مقبلة هامة أمام بلاتينيوم وسيكون عليها عامل هام في مشوار الفريق بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا".

وزاد :"كل مباراة تكون أهم من سابقتها، ومن المهم تحسين موقفنا في دوري الأبطال الإفريقي، سنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة بلاتينيوم سنفرح اليوم".

وأشار :"لا نركز إلا في الملعب وهو ما يؤكده الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، ومبروك لجماهير الأهلي المكسب".

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