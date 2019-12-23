اليونان: وقف تسليم الهاكر الروسي "فينيك" لفرنسا

أوقفت المحكمة الإدارة العليا في اليونان، اليوم الاثنين، حكم تنفيذ قرار وزير العدل بتسليم الروسي ألكسندر فينيك لفرنسا، المتهم بجرائم سيبرانية، والمطلوب للعدالة في 3 دول بينها روسيا.

وقالت زويه قسطنطوبولو، محامية المواطن الروسي للصحفيين: "رئيس القسم الرابع في مجلس الدولة أصدر أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ قرار تسليم ألكسندر فينيك، واعتبر أن ألكسندر سيتعرض للخطر في حال تسليمه".

وأضافت المحامية أن موكلها يواصل إضرابه عن الطعام منذ 4 أيام وأن حالته الصحية أخذت في التدهور.

يذكر أن المواطن الروسي ألكسندر فينيك (40 عاما)، الذي اعتقل في اليونان عام 2017، مطلوب للعدالة في كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بمختلف التهم المتعلقة بجرائم الاحتيال وتبييض الأموال على الإنترنت.

وقرر وزير العدل اليوناني كوستاس تسياراس في 20 ديسمبر الجاري تسليم فينيك لفرنسا.

واحتجاجا على هذا القرار، أعلن فينيك إضرابا عن الطعام، حيث يخشى تسليمه للولايات المتحدة التي تتهمه بإدارة منصة إلكترونية لصرف العملات الرقمية، استخدمت لتسهيل ارتكاب مختلف الجرائم، من اختراق الحواسيب إلى تهريب المخدرات.

ومنذ اعتقاله في اليونان، كان فينيك يصر على تسليمه لروسيا، حيث يواجه تهمة أخف.