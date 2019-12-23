44 مرشحا فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة البيطريين

شهدت نقابة البيطريين اقبالا على تقديم طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي بالنقابة، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة، والتى تضم فى عضويتها، كل من: الدكتور أشرف قاسم، الدكتور ناجى سلام، الدكتور الحسينى عوض، حيث تلقت اللجنة في يومها الثاني 21 طلبا للترشح على كافة المستويات على مستوى الجمهورية من بينهم طلبا مرسل عن طريق البريد، ليكون إجمالي طلبات الترشح على مدار أول يومين 44 طلبا.



ومن جانبه، قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو اللجنة، إنه ترشح اليوم على مقعد النقيب العام في اليوم الثاني طبيبان، و3 أطباء على عضوية مجلس النقابة العامة، وطبيب واحد على مقعد القطاعات الستة، و3 أطباء على مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، و12 طبيب على مقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.



وتستكمل لجنة تلقى طلبات الترشح، استقبال الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالانتخابات، صباح غدا الثلاثاء من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، على أن يتم إغلاق باب الترشح 31 ديسمبر 2019.