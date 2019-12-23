Advertisements
Advertisements
Advertisements

"المرسي" يحسم الجدل حول مقر وزارة الإعلام.. ومجلس الوزراء كلمة السر

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:18 م
Advertisements
الدكتور محمد المرسي
الدكتور محمد المرسي
ميسون أبو الحسن
Advertisements

طالب الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، مجلس الوزراء، بإصدار قرار عاجل، بتحديد صلاحيات وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد استحداث الوزارة، بالإضافة إلى تحديد المقر الإداري لها؛ وذلك تجنبًا لوقوع أي خلاف أو صدام مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مكتب وزير الإعلام بمبنى ماسبيرو.


وقال في تصريحات لـ"الفجـر"، إن الأمر نفسه ينطبق على سيارة الوزير المصفحة، والتي كان يجب أن يتم تحديدها وتحديد مقر الوزارة، في قرار تنفيذي يصدر بعد تعيين الوزير الجديد، لافتًا إلى أن هناك بدائل أمام أسامة هيكل، أبرزها مكتب وزير الإعلام الثاني بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.


وأضاف: "نما إلى علمي أن الوزير أسامة هيكل سيستقر بمكتب الوزير الأسبق صفوت الشريف في مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى أي حال من الأحوال أي مكان يستقر به وزير الدولة للإعلام، سيكون مقرًا رسميًا للوزارة".


وطالب "المرسي" أن يعود إشراف الهيئة العامة للاستعلامات، لوزير الإعلام من جديد؛ فكانت الوزارة تابعة للهيئة، قبل أن تنقب تبعيتها لرئاسة الجمهورية، ويصبح وزير الدولة لشؤون الإعلام مسؤولًا عن ملف الإعلام الداخلي والخارجي، ويضع استراتيجيات لتطويره، وذلك لا يمنع وجود رئيس للهيئة.


وأكد "هيكل" أن مكتب وزير الإعلام السابق، كان مؤجرًا من اتحاد الإذاعة والتلفزيون، نظرًا أن ملكيته في الأساس تعود للاتحاد، وعلى غرار ذلك، قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتأجير الدور التاسع من الهيئة الوطنية للإعلام، مما يؤكد أنها في الأساس ملك للهيئة.


وشدد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على أنه من المفترض ألا ينساق وزير الدولة للإعلام والهيئات الثلاث لأيٍ من الصراعات، بما يعود بمردود سلبي على المجتمع الإعلامي، مطالبًا بعقد اجتماع دوري للوزير ورؤساء الهيئات الثلاث، في محاولة لزيادة التعاون والتنسيق وضبط المشهد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الإعلام الجديد محمد بدري عودة وزارة الإعلام الفجر التعديلات الوزارية التعديل الوزاري أسامة هيكل

أخبار تهمك

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة اليوم ON SPOR

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ ساعتين و 10 دقيقة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 6 ساعات

YOUTUBE "أون سبورت" مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر KORA LIVE كورة جول HD مشاهدة مباراة الاهلي timelive

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يومين

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الاهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ يوم

عاجل.. أحمد الشيخ يسجل هدف الأهلي الأول أمام الاتحاد السكندري (فيديو)

منذ ثلث ساعة

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الاهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

منذ ساعة

On Sport .. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر Ahly Today

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

يلا شووت el_ahly مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الاهلي قناة مفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري Ahly VS Elittehad

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد المرسي: نحتاج "وزير دولة لشؤون الإعلام".. ولا تعارض مع الدستور

التعديل الوزاري.. أول رد من مكرم محمد على عودة وزارة الإعلام

طارق سعدة: دور وزير الإعلام مهم.. ولا تعارض مع الهيئات

بعد عودتها.. هل تنجح تجربة وزارة الإعلام من جديد؟

محمد المرسي يُهنئ أسامة هيكل بتوليه حقيبة الإعلام

حسين زين يُهنئ أسامة هيكل بتوليه منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام

Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
07:32 م

مشاهدة مباراة الاهلي اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد السكندري Ahly VS Elittehad

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة اليوم ON SPOR

07:30 م

أول تعليق رسمى من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

07:41 م

يوتيوب on sport مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر match gool يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الاهلي

06:17 م

"يلا كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يلا شوت بث مباشر KORA LIVE كورة ستار ON TIMEرابط ماتش الاهلي

07:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status