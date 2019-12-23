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لبنى عسل عن استقبال غادة والي لنيفين القباج بالورود: مشهد إيجابي.. (فيديو)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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علقت الإعلامية لبنى عسل على مشهد استقبال الدكتورة غادة والي والعاملون بوزارة التضامن الوزيرة الجديدة نيفين القباج بالورود في أول أيام عملها قائلة: "مشهد إيجابي يشير إلى كيفية إدارة العمل الإداري داخل الدولة".

وقالت "عسل"، خلال تقديمها برنامج " الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الإثنين إنه قديما كان يقال أن الوزير الجديد يمحي عمل الوزير الذي سبقه في الوزارة ولكن هذا المشهد يؤكد عكس ذلك"، لافتة إلى أن مشهد استقبال الوزيرة السابقة غادة والي للوزيرة الجديدة موجود في الدول المتقدمة وكان غائب عن مصر.

وأشارت إلى أن هذا المشهد يعكس مشاعر الود والحب المتبادل بين الوزيرتين، لافتة إلى أن دكتورة نيفين القباج كان لها دور كبير في المشروعات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي خاصة برنامج "تكافل وكرامة".
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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن نيفين القباج لبنى عسل غادة والي

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