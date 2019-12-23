محمد بن زايد ورئيس إريتريا يبحثان سبل التعاون

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، مع رئيس إريتريا أسياس أفورقي، فرص التعاون بين البلدين.







ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بزيارة الرئيس الإريتري للدولة وبحث معه، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، علاقات الصداقة و إمكانات وفرص التعاون بين الإمارات وإريتريا في مختلف المجالات والآفاق المستقبلية لتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.







واستعرض الجانبان مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.







وثمن الرئيس الإريتري، الدور الذي تقوم به الإمارات وجهودها التنموية والإنسانية في بلاده والدول الأفريقية بوجه عام.





وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "التقيت فخامة أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا وتبادلنا الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بلدينا وسبل تعزيزها".