الشرطة البريطانية تلقي القبض على "سفاح القطط".. متهم في قتل "16 قطة"





وجهت الشرطة البريطانية الاتهام إلى رجل يبلغ من العمر 52 عاماً، في سلسلة من الهجمات على 16 قطة، والتي تسببت في نفوق تسعة منهم.وقالت الشرطة وجهاز النيابة الملكية، إن حارس أمن، حصل على لقب "سفاح القطط"، وجهت إليه تهم تتعلق بـ 16 تهمة جنائية تتعلق بهجمات على حيوانات.وقتلت تسعة قطط، بينما أصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة، في سلسلة من الحوادث المبلغ عنها بين أكتوبر 2018 ويونيو 2019.وقال المدعي العام: "في أعقاب سلسلة من الهجمات على القطط في منطقة برايتون، أذن لشرطة ساسكس بتوجيه الاتهام لستيفن بوكيه بـ 16 تهمة تتعلق بهجمات على 16 قطة، قُتل تسعة منهم واصيب سبعة بجروح خطيرة، وهذه قضية معقدة وقد اتخذ هذا القرار بعد مراجعة دقيقة لجميع الأدلة المقدمة إلينا".وتابع: "الإجراءات الجنائية ضد المدعى عليه نشطة وله الحق في محاكمة عادلة، من المهم للغاية عدم وجود تقارير أو تعليق أو مشاركة المعلومات عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تضر بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات".