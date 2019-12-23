عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 06:32 م
Advertisements
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
Advertisements
كشف حسن غنيمة مراسل قناة أون سبورت، عن الصفقة الثانية المُنتظرة بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي سيبرمها مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد غنيمة، أن الأهلي توصل لاتفاق شبه نهائي مع رجب بكار مدافع بيراميدز سبورت، من أجل اللعب وارتداء قميص الفريق مطلع العام الجديد.

وأضاف غنيمة، أن النادي الأهلي، من الوارد أن يعلن إتمام الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع اللاعب وناديه.

وكان الأهلي، أعلن عن التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي، في صفقة انتقال حر لمدة أربع مواسم ونصف كأولى صفقات الفريق الشتوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

صفقة الاهلي الثانية رياضة رجب بكار الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مباراة اعتزال عماد متعب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

منذ 39 دقيقة

انقلاب في الأهلي بسبب رينيه فايلر

منذ يوم

فايلر يفاجئ نجم الأهلي المُعار بكلمات تحفيزية

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يحذر ثلاثي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كهربا.. صفقة مفاجئة على رادار الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. صراع بين الأهلي والزمالك على محمد عبد الوهاب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد جدة السعودي يزاحم الأهلي على صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعيين 11 نائبًا في التعديل الوزاري الجديد

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

منذ 42 دقيقة

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

منذ يوم

لهذه الأسباب.. الإفتاء تحذر الفتيات من "واتساب" و"فيس بوك"

منذ حوالي 4 ساعات

الجميع في انتظار قرار الخطيب.. خطوة غير متوقعة تهدي الأهلي الصفقة "المثيرة للجدل"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة ورعدية لمدة 3 أيام

منذ حوالي 7 ساعات

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

أفضل هاتف في الفئة المتوسطة لعام 2019؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. الكشف عن صفقة الأهلي الثانية في الشتاء

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري بث مباشر لايف أون سبورت

06:28 م

محامين المنوفية تعاقب بطل واقعة استفزاز والد شهيد الشهامة

02:15 م

عاجل| راجح قاتل.. جلسة النطق بالحكم في قضية شهيد الشهامة (لحظة بلحظة)

09:42 ص

الجبلاية تُنصف الأهلي على الزمالك في قضية الموسم

10:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status