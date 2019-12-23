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إزالة عقار لخطورته الداهمة على الموطنين بالإسكندرية (صور)

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، اليوم الأثنين، حملة مكبرة لإزالة عقار مخالف يمثل خطورة داهمة على المواطنين والممتلكات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدور الوحدات المحلية بالحفاظ علي اروح المواطنين والممتلكات الخاصة.

وكلف اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، لجنة الازالة باستمرار العمل لإزالة الأجزاء الخطرة للعقارات والمبانى الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة، حيث قامت سكرتيرة عام الحي المهندسة ابتسام الشافعي بازالة الخطورة الداهمة للعقار والكائن 6 حارة ابن لؤى والمتفرع من شارع يوسف الحكيم بكرموز والصادر له قرار هدم رقم (143) لسنة 2014.

وقال اللواء هشام كمال، إن ذلك العقار يمثل خطورة داهمة على حياه المارة والمواطنين، وتم تسليمه لمقاول الهدد بالحى للبدء فى تنفيذ إزالة الخطورة الدهمة وذلك حفاظا علي الاروح والممتلكات.
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مصر عقار مائل الاسكندرية ازالة عقار اخبار

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