تعرف على حصاد القوافل الطبية في صحة الدقهلية

أعلنت مديرية الشئون الصحية في محافظة الدقهلية عن تنظيم ٧٤ قافلة طبية علاجية وقعت الكشف على 110000 مريض خلال عام ٢٠١٩، وتأتي القوافل في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحه لوصول الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق ولجميع المواطنين في أماكنهم.



ومن جانبه أوضح الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة ان مديرية الصحة بالدقهلية قامت بتنفيذ 74 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2019.





وأوضح مكي ان القوافل شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وتوفير الفحوصات الطبية.





وكشف مكي عن أن القوافل وقعت الكشف على 110000 مريض، كما تم تحويل 3000 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 333 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.





وتابع مكي أنه تم عمل أشعة عادية وموجات صوتية 10300 مريض، كما تم إجراء 20000 تحاليل مختلفة للمرضى بمعامل الدم والطفيليات.



وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق وفق خطة معدة لذلك.

