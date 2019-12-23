"نبض".. مبادرة للتعايش السلمي وقبول الاختلاف بقوص في قنا

قال خير محسب خير، مسؤول مبادرة نبض بقوص، إن المبادرة تتبع مشروع تنمية أبناء الصعيد، من ضمن 50 مبادرة صاعدة على مستوي الوزارة، وتهدف إلى دعم التعايش السلمى وفرق العمل وقبول الاختلاف، لافتًا إلى أن فريق المبادرة يتكون من مسلمين ومسيحيين يحققون أهداف تعزيز التعايش في مجتمع واحد العمل معا لنهضة الوطن.



وأوضح خير، أن المبادرة نفذت نشاطًا تدريبيًا بمدرسة الكاثوليك بجراجوس، عن فرق العمل وقبول الاختلاف، بالإضافة إلي زيارة ميدانية للمسجد العمرى وكنيسة الشهيد اسطفانوس بقوص، لعدد 20 طفل، مضيفًا أنه جارى الإعلان عن حملة لتلوين قسم الأطفال بمستشفى قوص كعمل ميدانى مشترك فيه جميع طوائف الشعب.



وأضاف مسؤول المبادرة، أن هناك بروتوكولات مع عدد من المؤسسات في قوص منها منها قصر الثقافة ومدرسة الأقباط الكاثوليك وجمعية الصعيد للتعليم والتنمية، وذلك من أجل تحقيق أهداف المبادرة وانتشارها.