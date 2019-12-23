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مؤشر بورصة دبي يصعد 0.70% بختام جلسة الإثنين

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:40 م
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سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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سوق دبي المالي 

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.70% رابحا 19.43 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.45 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والبنوك ، وبلغت أحجام التداول 76.6 مليون سهم محققة ما قيمته 135.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1723 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 15 سهما، واستقر سهمين.

 
وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.68%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.29%.
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق دبي المالي ، فقد تصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 6.99%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 6.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.08%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.78%.
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