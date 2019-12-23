جلسة الختام .. سوق الأسهم السعودية يسجل أكبر صعود له منذ 4 شهور





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الإثنين علي ارتفاع وذلك للجلسة السابعة على التوالي، ليلامس أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر، حيث صعد المؤشر العام للسوق بنسبة 1.39 بالمائة إلى مستوى 8416.39 نقطة رابحاً نحو 115.66 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 22 أغسطس ، وارتفع التداولات بسوق الأسهم السعوية حتي وصلت الي 219.69 مليون سهم مقابل 173.486 مليون سهم أحجام تداول السوق السعودي أمس، كما قفزت السيولة إلى 5.25 مليار ريال، مقارنة بـ 4.03 مليار ريال.





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية ، فقد تصر سهم سلامة الارتفاعات بنسبة 9.93 بالمائة، وتلاه سهم التأمين العربية بنسبة 9.93 بالمائة، كما حقق سهم وفرة ارتفاعاً بنسبة 9.88 بالمائة ، وفي المقابل تصدّر الخزف التراجعات بنسبة 3.24 بالمائة، وتلاه سهم معدنية بنسبة 2.43 بالمائة، وتلاه سهم أنعام القابضة بنسبة 2.23 بالمائة ، وتصدر سهم أرامكو السعودية نشاط الأسهم في السيولة بنحو 29 مليون سهم وبقيمة 1.03 مليار ريال.







