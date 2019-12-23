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أستراليا تحترق.. والحكومة تقاوم دعوات التغير المناخي

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 02:23 م
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قاومت الحكومة الأسترالية الدعوات المتزايدة لاستجابة أكثر طموحًا لتغير المناخ، حتى في الوقت الذي تكافح فيه البلاد حرائق الغابات المدمرة الناجمة عن درجات الحرارة القياسية التي تسببت في تلوث الهواء إلى مستويات حرجة.

وتم التأكد من فقدان مئات المنازل الأسبوع الماضي بسبب إحراق حرائق الغابات الهائلة في كل ولاية من البلدات المنكوبة بالجفاف، حيث عاشت البلدة تلو الأخرى من ارتفاع درجات الحرارة.

وسجلت أستراليا أكثر أيامها حرارة يوم الثلاثاء ومرة أخرى يوم الأربعاء حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 41.9 درجة مئوية. وكان الرقم القياسي السابق 40.3 درجة في 3 يناير 2013.

وأشعلت الحرائق احتجاجات المناخ التي استهدفت الحكومة المحافظة، التي قاومت الضغوط للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون - الذي تعرض لانتقادات بسبب عطلة عائلية في هاواي كحالة طوارئ استمرت سبعة أيام - اعتذاره يوم الأحد، لكنه قال إنه لن يكون هناك تغيير في سياسة المناخ للحكومة.

وقال متحدثًا من مقر خدمات إطفاء الحرائق الريفية في سيدني "لا جدال حول الروابط بين القضايا الأوسع المتعلقة بتغير المناخ العالمي وأحداث الطقس في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "لكنني متأكد من أن الناس سيعترفون بالتساوي بأن الاتصال المباشر بأي حادث حريق واحد - ليس اقتراحًا موثوقًا لإنشاء هذا الرابط".

وفي أعقاب محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في مدريد الأسبوع الماضي، تعرض خبراء تغير المناخ إلى أستراليا لانتقادات لاستخدامهم أرصدة ترحيل من اتفاقية كيوتو لتحقيق أهداف باريس في "ثغرة محاسبية" واضحة.

وصرح مارتن ريس، رئيس قسم الأبحاث في مجلس المناخ، وهي منظمة أسترالية مستقلة "الاتحاد الأوروبي، ونيوزيلندا، وبلدان جزر المحيط الهادئ انتقد بالفعل الحكومة الاسترالية لرغبته في استخدام الحيل المحاسبية المراوغة لتلبية أهداف باريس2030، مدعيا انها ضد روح اتفاق باريس".

وأضاف "أستراليا على خط المواجهة للأزمة المتصاعدة. الآن ليس الوقت المناسب للتخلي عن زوايا المناخ".

وحث مستشار المناخ والعالم البروفيسور ويل ستيفن أستراليا على المساهمة في الجهود العالمية في وقت سابق من هذا الشهر عندما أصدرت وزارة البيئة والطاقة تقريرها عن توقعات الانبعاثات.

وقال ستيفن في بيان صحفي لمجلس المناخ "لا يمكن أن تكون حيل المحاسبة المراوغة بديلًا عن العمل الحقيق".

واجتاحت الحرائق المجتمعات في جميع أنحاء سيدني خلال الأسبوع الماضي، والتي تغذيها درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية ورياح قوية.

ولكن يمكن لخفض الانبعاثات أن يؤثر على صناعة تصدير الفحم المربحة في البلاد ويؤدي إلى زيادة في أسعار الطاقة الاستهلاكية المرتفعة بالفعل.

في مؤتمر صحفي يوم الأحد، صرف رئيس الوزراء موريسون سؤالًا مباشرًا عن الثغرة لكنه دافع عن سياسات الحكومة قائلًا إنها تمثل مقاربة "متوازنة".

وقال: "نحن نتحرك بشأن تغير المناخ". مضيفًا "لقد فعلنا ذلك دون تبني الأهداف المتهورة المتمثلة في تدمير الوظائف والأزمة الاقتصادية التي يسعى الآخرون إلى فرضها علينا".

وحذر من أن "النهج المذعور" من شأنه أن "يعرض الناس للخطر".

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الكلمات المفتاحية

للحكومة سكوت حرائق الغابات تغير المناخ الحكومة الأسترالية

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